08.11.2019 9:25 Zwei Verletzte nach Unfall im Wrack eingeklemmt

Die Feuerwehr befreite die Verletzten. Bild: FF Angern an der March

Schwerer Unfall in der Nacht auf Freitag bei Angern an der March: Ein Auto krachte frontal in einen Baum, zwei Insassen mussten von der Feuerwehr befreit werden.