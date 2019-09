Kurioser Fund: Zweiköpfige Schlange auf Bali entdeckt

Bild: picturedesk.com

Diese kleine doppelköpfige Schlange sorgte auf der indonesischen Ferieninsel Bali für Aufsehen.

Das Reptil mit den zwei Köpfen wurde vergangene Woche in einem Dorf im Zentrum von Bali erstmals gesichtet und dürfte in freier Wildbahn leben.



Ein Einwohner erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: "Als ich von der Arbeit nach Hause kam, habe ich meinen Motorroller in der Nähe der Schlange geparkt." Dabei habe er das kleine Tier bemerkt. "Ich schaute näher hin und es zeigte sich, dass sie zwei Köpfe hat", sagt Gusti Bagus Eka Budaya.



Die Schlange ist so klein, dass sie in der Hand eines Menschen Platz hat. Zu welcher Art sie gehört, ist nicht bekannt.



Laut Experten werden doppelköpfige Schlangen vor allem in Gefangenschaft ausgebrütet. In der freien Wildbahn kommen sie sehr selten vor. (red)