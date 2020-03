Zweite Pleite in Folge! Liverpool-Aus im FA Cup

Hat die erste Premier-League-Niederlage nach 44 ungeschlagenen Spielen doch Spuren bei Liverpool hinterlassen? Die Elf von Jürgen Klopp schied am Dienstagabend auch im Achtelfinale des FA Cups mit einem 0:2 gegen Chelsea aus.

Die 0:3-Abfuhr gegen den Vorletzten Watford dürfte den "Reds" doch noch in den Knochen gesteckt sein. Obwohl Klopp ordentlich rotiert hatte, den Ex-Bullen Takumi Minamino im Sturmzentrum gebracht hatte.Die Tore schossen aber die "Blues", hatten beim Führungstreffer durch Willian in der 13. Minute aber Glück. Der Distanz-Kracher flatterte, Keeper Adrian konnte ihn nicht parieren, schlug sich den Ball selbst über die Linie – 1:0 für die Londoner.Auf der Gegenseite zeichnete sich Chelsea-Schlussmann Kepa Arrizabalaga aus, war in der 21. Minute mit einer Glanztat gegen Divock Origi zur Stelle.Nach dem Seitenwechsel machten die Londoner dann alles klar Ross Barkley tänzelte in der 64. Minute die "Reds"-Defensive aus, schloss humorlos ins linke Eck ab – 2:0. Einen noch höheren Sieg vergab Olivier Giroud, der gleich zwei Mal Aluminium-Pech hatte (74., 75.).Damit war die zweite Niederlage in Serie für den überlegenen englischen Tabellenführer perfekt. Nach dem Aus in beiden englischen Pokalbewerben können sich die "Reds" nun voll auf den heiß ersehnten ersten Titel seit 30 Jahren und die Titelverteidigung in der Champions League konzentrieren.