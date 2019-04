"Assange schmierte Kot an die Botschafts-Wände"

Am Donnerstag präsentierte Ecuadors Außenminister José Valencia dem Parlament die Gründe, wieso Wikileaks-Gründer Julian Assange nicht länger in der Botschaft in London willkommen war.

Zum einen sprach Valencia von "zahllosen Störaktionen in der Politik anderer Länder", was Ecuadors Beziehungen zu diesen Staaten belastet habe. Assange hatte 2017 etwa die katalanischen Unabhängigkätsbestrebungen in einem Tweet unterstützt, was die spanische Regierung verärgert zu diplomatischen Verstimmungen mit Ecuador führte.

Auch die Veröffentlichung von Emails der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton auf Wikileaks 2016, die man angeblich von russischen Geheimdiensten erhalten hatte, sorgte für Ärger mit den USA.

Ekelhaftes Verhalten

Zum anderen bemängelte Valencia Assanges Verhalten. Dies reichte von Skateboard-Fahren und Fußballspielen im kleinen Botschaftsgebäude, ungebührlichen Verhalten und sogar Drohungen gegenüber Botschaftsmitarbeitern und Handgreiflichkeiten mit Wachleuten.

Assange habe "ständig die Botschaftsmitarbeiter beschuldigt, ihn auszuspionieren und ihn zu filmen" und anstatt dankbar zu sein, dass man ihn sieben Jahre lang vor den USA beschützte, löste er "eine Lawine von Kritik" an der ecuadorianischen Regierung in Quito aus.

Außerdem sprach Valencia von "hygienischen" Problem inklusive einem "sehr unangenehmen", das mit "einem Verdauungsproblem zu tun habe." Innenministerin Maria Paula Romo präzisierte in Pressekonferenz, Assange hätte "Kot an die Wände der Botschaft geschmiert". Die Mitarbeiter hätten auch "andere Arten eines solchen Verhaltens" tolerieren müssen.

