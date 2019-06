Selbstmordanschläge in Tunis - Mehrere Verletzte

Kurz nach einem Anschlag mit mehreren Verletzten im Stadtzentrum von Tunis hat sich ein zweiter Selbstmordattentäter nahe einer Polizeistation in die Luft gesprengt. Nach Angaben des tunesischen Innenministeriums wurden dabei vier Polizisten verletzt.

Zuvor habe sich ein Attentäter in der Nähe der französischen Botschaft in die Luft gesprengt und dabei zwei Sicherheitskräfte und einen Zivilisten verletzt, teilte die Gewerkschaft der Nationalgarde mit.

Die Hintergründe der Taten sind noch unklar. Ein islamistischer Terrorhintergrund ist aber wahrscheinlich. In der Urlaubszeit verübten islamistische Terrororganisationen in klassischen Urlaubsländern in Nordafrika immer wieder Anschläge.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(hos)