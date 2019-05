Geiselnehmer hält vier Menschen in Laden fest

Ein bisher unbekannter Mann soll in einer Trafik in Blagnac nahe Toulouse mehrere Geiseln genommen haben. Lokale Medien berichten von sechs Menschen, die sich in der Gewalt des Mannes befänden. Der Geiselnehmer soll bewaffnet sein und einen Verhandler der Polizei angefordert haben. Er drohe damit, seine Geiseln zu erschießen. Um 16.20 Uhr habe die Geiselnahme begonnen, um 17.30 seien die ersten Schüsse gefallen: Der Geiselnehmer soll zweimal auf Polizisten geschossen haben.

Die Forderungen und das Motiv des Geiselnehmers sind derzeit unbekannt. Die französische Spezialeinheit RAID steht im Einsatz, die Polizei sperrte die Umgebung weiträumig ab. Anrainer wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Der Mann habe auch Drohungen ausgestoßen, auf die Einsatzkräfte zu schießen, hieß es.





Außerdem habe der Mann einen "Sicherheitsabstand" genannt. Würde sich jemand näher an die Trafik bewegen, würde er die Geiseln töten. Augenzeugen erklärten, der Täter trüge einen Helm und eine Kamera. "Dépêche du Midi" berichtet mit Berufung auf Polizeikreise, dass es sich um einen gescheiterten Raubüberfall handeln könnte.

Gegen 18.20 Uhr wurde die zahl der Geiseln auf vier korrigiert. Bei den Geiseln handelt es sich laut "Le Parisien" um den Ladenbesitzer und drei Kunden. Augenzeuge Jean-Baptiste, der in der Nähe ein Reisebüro führt, erzählt: "Gegen 16.30 Uhr sah ich einen bewaffneten Polizisten vorbeirennen. Er sagte zu mir, ich solle zurück in meinen Laden, weil in dem Geschäft gerade eine Geiselnahme stattfindet. Nach 20 Minuten kam das erste Team der RAID, dann ein zweites und ein drittes. Alle Straßen sind jetzt blockiert, auch die Feuerwehr ist da."

Zum Geiselnehmer sagte der Zeuge: "Er wollte angeblich den Tabakladen ausrauben, was aber aus irgendeinen Grund nicht klappte. Als er die Polizei bemerkte, ging er zurück in den Laden und schrie, es sollten sich alle fernhalten."

