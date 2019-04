Hier explodiert ein Tesla in einer Tiefgarage

Am Ostersonntag ist ein Model S von Tesla in einer Tiefgarage in Shanghai in Flammen aufgegangen. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das Fahrzeug plötzlich zu rauchen beginnt – nach wenigen Sekunden steht der Wagen komplett in Flammen.

Das Video tauchte in einer Tesla-Gruppe auf dem chinesischen Messenger-Dienst Wechat auf. Der Twitter-Nutzer Jay in Shanghai, der die Aufnahmen publizierte, schreibt, es handle sich bei dem Auto um einen Model S der ersten Generation:

Laut "Bloomberg" ist Tesla in Kontakt mit den örtlichen Behörden, um den Fall aufzuklären. Soweit bekannt, habe es keine Verletzte gegeben.

(rkn)