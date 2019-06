Spar packt Wurst und Käse in mitgebrachten Boxen ab

Kunden, die möglichst verpackungsfrei einkaufen möchten, können ab sofort in allen Spar-, Eurospar- und Interspar-Filialen ihre eigenen Aufbewahrungsboxen mitbringen.

Umfrage Achten Sie beim Einkaufen auf umweltfreundliche Verpackungen? Ja sehr.

Ja eher.

Eher nicht.

Gar nicht.

Spezielle Tabletts stellen sicher, dass die strengen Hygienegesetze eingehalten werden und die mitgebrachten Boxen nicht mit Theke, Waage oder dem Besteck in Berührung kommen, wodurch es zu Verunreinigungen kommen könnte.

So funktioniert's:

1. Kunden legen die saubere Box geöffnet auf das bereitgestellte Tablett.

2. Mitarbeitende stellen das Tablett mit der Box auf die Waage und stellen die Waage auf Null.

3. Mitarbeitende füllen das gewünschte Produkt in die Box, ohne diese dabei zu berühren.

4. Die Kunden erhalten die Box wieder am Tablett über die Theke gereicht und verschließen sie selbst.

5. Kunden kleben das Etikett selbst auf die Box.

Das System wurde zunächst in drei steirischen Filialen getestet und sei dort sehr gut angenommen worden, wie Spar-Vorstandsdirektor für Filialen Hans K. Reisch erklärt. "Nach dem erfolgreichen Test und mit Zustimmung der Lebensmittelbehörden kommt dieses System zukünftig in ganz Österreich zum Einsatz."

(ek)