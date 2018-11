Rauchen Sie noch, oder vapen Sie schon?

E-Zigaretten beziehungsweise verdampfbare Liquide mit Nikotin werden nicht nur als Lifestyle-Produkte, sondern auch als gesündere Alternative zu herkömmlichen Tabakwaren vermarktet. Das Dampfen wurde in den letzten Jahren zunehmend beliebt. Vape-Shops findet man in größeren Städten mittlerweile an jeder Ecke und auch immer mehr Tabakraucher satteln auf den elektrisch erzeugten Dunst um.

Umfrage Vapen oder rauchen Sie? Beides

Ich vape

Ich rauche

Keines

Während aber manche Mediziner das sogenannte "Vaping" als Ausstiegshilfe für langjährige Tabakraucher loben, werden Warnungen vor den möglichen Folgen des Trends oft ignoriert.

Nachlesen: E-Zigarette explodierte

Kritiker weisen etwa darauf hin, dass die Qualitätskontrolle der Liquiden – sie werden oft aus Fernost importiert – mangelhaft sei und keine Langzeitstudien über die Auswirkungen des Vapens auf die Gesundheit vorliegen. Mit Geschmacksrichtungen wie "Tuttifrutti" oder "Mango" würden zudem verstärkt Jugendliche und Kinder in die Nikotinsucht getrieben.

Wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle möchten wir Ihre Geschichten hören: Konsumieren Sie Zigaretten, vapen Sie oder leben Sie ganz ohne Nikotin? Was sind Ihre Erfahrungen mit E-Zigaretten und ähnlichen Produkten? Warum haben Sie sich dafür oder dagegen entschieden? Schreiben Sie einen Kommentar und diskutieren Sie mit!

Nachlesen: WHO fordert Verbot von E-Zigaretten

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)