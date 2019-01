Schicken Sie uns Ihr bestes Jogginghosen-Foto

Jetzt sind Sie an der Reihe! Teilen Sie Ihr kuscheliges Selfie mit der Jogginghose per App mit der „Heute“-Community (Stichwort: Jogginghose) und zeigen sie unseren Lesern, wie Sie den internationalen Jogginghosen-Tag verbringen. Ganz egal ob Sie zu Hause bleiben oder ganz gechillt in die Arbeit damit gehen - Schnappschuss machen und an uns schicken!

Umfrage Wie oft tragen Sie eine Jogginghose? Jeden Tag, ich liebe meine Jogginghose! 67 % 67 % Jogginghose? Nein danke, das ist total démodé! 15 % 15 % Jogginghosen trage ich nur beim Sport. 18 % 18 % Insgesamt 175 Teilnehmer

Teilen Sie Ihr Jogginghosen-Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Alle Fotos bekommen einen Ehrenplatz in der "Heute"-App: Einmal horizontal in die Leser-Ansicht swipen und nach unten scrollen. Dort können Sie auch für Ihre Favoriten stimmen. Als Belohnung bringen die schönsten Bilder bei Abdruck in der Zeitung 50 Euro.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)