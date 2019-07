Zeig uns deine coolsten Graffiti-Fotos

Mit den Tags des Graffiti-Sprayers "King" haben die Behörden keine Freude – "Heute.at" berichtete. Während bei vielen sogenannten "Tags" der künstlerische Anspruch gering ist – hier geht es vor allem darum, das eigene Kürzel an möglichst vielen und ausgefallenen Orten anzubringen – sind in Österreichs Städten aber auch echte Street-Art-Kunstwerke zu sehen.

Und hier kommst du ins Spiel: Hast du ein besonders spektakuläres Sprayer-Kunstwerk geknipst? Dann zeig uns dein Foto per Mail an community@heute.at, per Upload in unserer App oder auf Instagram!

(cty)