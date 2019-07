"Unwetter-Einbruch" bei Wiener Nobel-Juwelier

Kurioser Einsatz für Polizisten in Wien: Am Sonntag ging bei einem Juwelier in der Innenstadt durch Sturmböen eine Glasscheibe kaputt. Die Beamten sperrten den Schauplatz des Malheurs ab und stellten sicher, dass die Auslage nicht zur Selbstbedienungsanlage verkam.

Ein zufällig anwesender Mitarbeiter der Straßenreinigung kümmerte sich schließlich um den Scherbenhaufen. Als die Splitter beseitigt und die Ware gesichert waren, beendeten auch die Beamten ihren Einsatz.

