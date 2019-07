Öffi-Chaos: Feuerwehr-Einsatz auf der Linie U1

Schrecksekunden am Dienstag bei der U-Bahnlinie U1: Bei der Station Vorgartenstraße in Wien-Leopoldstadt kam es in den Morgenstunden offenbar zu einem Brand, der die Station verrauchte. Die Fahrgäste mussten sofort evakuiert werden.

"Heute"-Leserin Janine berichtet, es hätte sogar einen Knall gegeben: "Es war der Schock meines Lebens. Die ganze Station war voller Rauch. Wir wurden dann sofort evakuiert." Bei der Vorgartenstraße war "Heute"-Leserin Niki gerade auf dem Weg in die Arbeit und konnte ein Foto machen: "Die Zugänge zur U1 bei der Station waren alle abgesperrt."

Mittlerweile konnte die Feuerwehr gegenüber "Heute.at" Entwarnung geben. "Wir wurden von den Wiener Linien wegen einer starken Verrauchung alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war allerdings nichts mehr zu sehen. Ein Einschreiten war seitens der Feuerwehr nicht mehr nötig", so Feuerwehrsprecher Schimpf.

"Störungsende nicht absehbar"

Die Wiener Linien informieren online über die Störung auf der U1: "Wegen eines schadhaften Fahrzeuges fährt die Linie U1 derzeit nur zwischen Oberlaa und Praterstern, beziehungsweise Kaisermühlen, V.I.C. und Leopoldau. Ein Schienen-Ersatzverkehr wurde ebenfalls eingerichtet."

Die Wiener Linien ersuchen die Fahrgäste ersatzweise die U2, S-Bahn, die Straßenbahnlinien 25 und 26 zu benutzen. "Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar", heißt es auf der Homepage.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)