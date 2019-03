Auch die Straßenbahn darf einmal auf Reifen fahr'n

Ja, auch Schienenfahrzeuge dürfen einmal auf luftgefüllten Reifen rollen – allerdings erst gegen Ende ihres Daseins: Die Garnitur einer Wiener Straßenbahn hat ein Leserreporter im Bezirk Simmering fotografiert. "Die ausgediente Straßenbahngarnitur tritt gerade den letzten Weg zur Rohstoffverwertung an", erklärt Thomas G.

(cty)