08. Mai 2019

Farb-Attacke auf Russen-Denkmal trotz Kameras

Das russische Denkmal am Schwarzenbergplatz in Wien wurde ausgerechnet am "Tag der Befreiung" Ziel einer Polit-Attacke. Auch Kameras schreckten Täter nicht ab.