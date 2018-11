Kurz nach 22.30 Uhr gingen bei der Wiener Berufsfeuerwehr mehrere Notrufe ein: Eine Wohnung in der Glatzgasse in Wien-Döbling steht in Flammen! Sofort wurden mehrere Einsatzfahrzeuge zur besagten Adresse geschickt.

Vor Ort angekommen sahen die Feuerwehrmänner bereits die Flammen aus der im Erdgeschoß befindlichen Wohnung lodern, ein Vollbrand. Es musste sofort gehandelt werden - mehrere Menschen befanden sich noch in dem Wohnhaus und machten sich aus den Fenstern bemerkbar. Die Flammen drohten zudem auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen und auch im Stiegenhaus stachen sie bereits durch das Küchenfenster.

Bewohner gerettet, darunter 14 Tage altes Baby

Sofort wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und mit der Menschenrettung begonnen. Parallel dazu bekämpften die Florianis die Flammen mit zwei Löschleitungen im Innen- und im Außenangriff unter Atemschutz.

Mehrere Hausbewohner, darunter ein Vater mit seinem 14 Tage alten Baby, wurden mittels Fluchtfilterhauben (Sauerstoffmasken) in Sicherheit gebracht. Das Baby wurde von den Feuerwehrleuten mit einer speziellen Maske mit Sauerstoff versorgt.

Alle geretteten Personen wurden zur weiteren Behandlung an die Berufsrettung Wien übergeben. Zur Entrauchung bzw.

Belüftung des Gebäudes wurden zwei Hochleistungslüfter in Betrieb genommen. Gegen 1 Uhr morgens konnten der Einsatz beendet werden.

Feuerwehr rettet Baby aus brennendem Wohnhaus

(mz)