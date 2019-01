Fiaker fährt in Auto und durchbohrt die Karosserie

In Wien-Landstraße kam es am Donnerstag 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Bei der Kreuzung Radetzkystraße und Dampfschiffstraße fuhr ein Fiaker aus unbekannter Ursache mit seiner Kutsche in Heck eines VW Passats. Dabei durchbohrte die Kutsche den Kofferraum des Pkw.

Die Lenkerin des Fahrzeug hatte offenbar Glück im Unglück: Die Wiener Berufsrettung musste nicht ausrücken. Lediglich ihr Auto wurde bei dem Crash beschädigt, sie blieb unverletzt. Wie der gesundheitliche Zustand der Pferde ist, war gegen 20 Uhr noch unklar.

(mz)