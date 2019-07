Frau (25) sticht Wienerin wegen Mann in den Rücken

Eine 25-Jährige attackierte am Montagabend gegen 21.15 Uhr eine 30-jährige Frau in Wien-Donaustadt. Mit einem Messer stach sie ihrer Kontrahentin in den Rücken und verletzte sie zudem an den Händen und Beinen schwer.

Die mutmaßliche Täterin kam unangekündigt an die Wohnadresse des Opfers in der Attemsgasse und attackierte die 30-Jährige sofort. Laut ersten Ermittlungen dürfte der Grund für die Tat Streitigkeiten um einen Mann gewesen sein.

Die 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt und die mutmaßliche Täterin (österreichische Staatsbürgerin) festgenommen.

(zdz)