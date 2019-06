Streit in U-Bahn 05. Juni 2019 07:24; Akt: 05.06.2019 07:55 Print

Frau zu Muslimin in U6: 'Du bist hier nicht zu Hause'

Am Dienstag kam es in der Wiener U6 zu einem Streit zwischen mehreren Frauen. Der Auslöser ist unklar, aber eine Frau stört sich am Kopftuch der anderen Fahrgäste.