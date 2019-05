Verfolgungsjagd in Favoriten 08. Mai 2019 10:58; Akt: 08.05.2019 11:14 Print

Gips-Teenager flüchtet vor Polizei und rast in Mauer

Am Dienstagabend kam es in Wien-Favoriten zu einer wilden Verfolgungsjagd, bei der fünf Teenager vor der Polizei flüchteten. Sie krachten dabei in eine Hausmauer.