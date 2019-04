Bursche fährt mit dem Moped in die U6

Mit dem privaten Vehikel in den öffentlichen Verkehr? Ein junger Mann rollte am Mittwoch gegen 22 Uhr sein Moped in einen Waggon der U6. Ein "Heute"-Leser fotografierte den kuriosen Anblick, der bei Fahrgästen für Gelächter sorgte.

Auf die Mitnahme seines Rollers angesprochen, antwortete der Besitzer, es handle sich dabei um ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, das offiziell als Fahrrad gelte – weshalb die Mitnahme in den Wiener Öffis erlaubt sei.

Mit dem Foto konfrontiert, zeigte sich ein Sprecher des Verkehrsbetriebs allerdings nicht erfreut: Das Vehikel habe "keine Pedale, aber ein Zündschloss" und sehe auch nicht aus wie ein handelsübliches (E-)Fahrrad. Unabhängig von der Straßenverkehrsordnung sei ausschließlich deren Mitnahme in der U-Bahn erlaubt.

