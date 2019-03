Massen-Crash auf Prager Straße endete glimpflich

Auf der Prager Straße in Wien-Floridsdorf kam es am frühen Samstagabend zu einem Serien-Crash. Offenbar prallte ein Auto aus noch unbekannter Ursache gegen gleich mehrere andere Pkw. Eines der drei bis vier betroffenen Fahrzeuge blieb sogar am Dach liegen.

Wie durch ein Wunder gab es bei dem Blechsalat keine Schwerverletzten. Laut Zeugen konnten alle Insassen die Fahrzeuge aus eigener Kraft verlassen. Sie wurden von den eintreffenden Polizisten sowie der Rettung versorgt.

Die Wiener Berufsfeuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 18 Mann etwa zwei Stunden lang im Einsatz. Die Straße war in dieser Zeit nur eingeschränkt befahrbar.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(hos)