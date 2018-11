Viel schlimmer kann man nicht mehr parken

Beißen Sie auch manchmal vor Ärger über Falschparker ins Lenkrad? Dann ist dieses Foto keine leichte Kost für Sie! Alle Wiener, die unter der ständigen Parkplatznot stöhnen, können es Ihnen nachempfinden - ein Auto, zwei Parkplätze, das ist kein schöner Anblick, den "Heute"-Leser Nermin K. in der Herzpassage in Wien-Favoriten fotografiert hat.

Haben Sie auch einen besonders skurrilen Falschparker geknipst? Teilen Sie Ihr Bild per "Heute"-App oder per Mail an leserreporter@heute.at

(nona)