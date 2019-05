Passanten von Autos auf Zebrastreifen erfasst

Böser Unfall am Mittwochabend in der Sandleitengasse: Auf der Kreuzung mit der Liebknechtgasse fuhr gegen 21.40 Uhr die 43-jährige Lenkerin eines VW Caddy einen 62-jährigen Mann am Schutzweg nieder.

Der Mann blieb nach dem heftigen Aufprall am kalten Asphalt reglos liegen. Dabei rollte der Mini-Van auch noch über seine Hand und verletzte sie schwer.

Nach wenigen Minuten traf die alarmierte Wiener Berufsrettung am Unfallort ein. Der schwerverletzte Passant wurde sofort notfallmedizinisch erstversorgt und für den Abstransport ins Krankenhaus stabilisiert. Er erlitt mehrere offene Brüche und wurde in den Schockraum gebracht. Die Unfalllenkerin gab gegenüber der Polizei an, dass der verletzte Mann alkoholisiert gewesen sein soll.

Frau auf Zebrastreifen in Wien-Landstraße erfasst

Auch in Wien-Landstraße kam es am Mittwoch zu einem Unfall auf einem Schutzweg. Eine 19-jährige Autolenkerin fuhr die Schlachthausgasse entlang und wollte nach links in die Schnirchgasse einbiegen.

Im gleichen Augenblick befand sich eine 46-jährige Frau auf dem Zebrastreifen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 46-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)