WEGA-Einsatz nach Schüssen in Wien-Neubau

Am späten Abend sollen in der Kaiserstraße auf Höhe der Burggasse Schüsse gefallen sein. Die Polizei rückte in großer Zahl aus, auch die Spezialeinheit WEGA war im Einsatz, wie ein Polizeisprecher gegenüber "Heute" bestätigte. Die Straße wurde abgeriegelt.

Laut Polizei gab es Berichte über Schüsse, die offenbar in einer Wohnung in der Kaiserstraße in Wien-Neubau abgefeuert wurden. Als die Beamten an der verdächtigten Wohnung anklopften, öffnete der Bewohner ihnen die Tür. Verletzte gab es laut Polizeisprecher nicht.

Der Polizeieinsatz konnte kurz vor 23 Uhr beendet werden. Die genauen Umstände müssen derzeit noch ermittelt werden, heißt es von der Polizei. Der Verdächtige wurde mit dem Rettungsdienst abtransportiert.



