Sehen Sie den Wiener Faschingsbeginn jetzt live

Pünktlich um 11.11 Uhr drehen sich am Stephansplatz die Tanzfreunde wieder in Reih und Glied: Bei der Faschingsquadrille der Wiener Tanzschulen geht es beschwingt in die Narrenzeit.

Auch die Konditorei-Kette Aida hat sich etwas einfallen lassen, um den Fasching einzuläuten. In der Filiale am Stephansplatz findet ein Krapfen-Wettessen statt. Laut Aussendung wurden aus 500 Bewerbern elf Kandidaten ausgelost. Sie müssen versuchen, in elf Minuten und elf Sekunden so viele Marillenkrapfen wie möglich zu verzehren.

Um 11.11 Uhr im Stream

Sie legen die Flotte Sohle lieber aufs heimische Wohnzimmerparkett statt auf das Pflaster der Innenstadt, oder sehen einfach gerne von zu Hause aus zu?

