So ein Cabrio ist ein ganz schön praktisches Auto

Was nicht passt, wird passend gemacht! Die Lenkerin eines Peugeots 207cc musste am Mittwoch eine eher sperrige Ladung von A nach B bringen. Um genauer zu sein handelte es sich um einen Elektroherd, der in den Cityflitzer nicht so wirklich hinein passte.

Also entschloss sich die Wienerin das Verdeck aufzumachen und den Herd einfach auf dem Rücksitz zu platzieren. Auf der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim wurde sie dann von einem Leserreporter geknippst.

(zdz)