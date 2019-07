Sprayerin am Donaukanal von Polizei erwischt

Graffiti-Einsatz für die Wiener Polizei am Donaukanal bei der Marienbrücke in Leopoldstadt: Eine Sprayerin verewigte sich am Montagnachmittag mit dem Graffiti "2Much" am Mauervorsprung im Donaukanal. Doch die Beamten haben die Frau allerdings auf frischer Tat ertappt. Weil das Sprayen illegal ist, wurde sie wegen Sachbeschädigung angezeigt.

(zdz)