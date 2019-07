Völlige Eskalation bei Streit am Schwedenplatz

Blaulichter am Schwedenplatz sind an Wochenenden keine Seltenheit. Auch am Sonntag wurde die Polizei um 4.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau alarmiert. Als die eingetroffenen Beamten versuchten die Situation zu entschärfen, kippte die Stimmung völlig.

Die involvierte Frau fing plötzlich an zu randalieren und schlug wild um sich. Auch zwei weitere Personen wollten mit der Polizei nicht kooperieren - also klickten die Handschellen. Alle drei wurden wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Insgesamt kam es zu mehreren Anzeigen, darunter auch wegen Sachbeschädigung und Diebstahl. Bei dem Einsatz wurden zudem drei Polizisten verletzt. Warum es zu dem Streit gekommen ist und welchen Bezug die festgenommen Personen zueinander haben, ist laut Polizei derzeit noch unklar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(zdz)