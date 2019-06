Wie hältst du die extreme Hitze aus?

Bis zu 38 Grad: Am Mittwoch erreicht die nächste Hitzewelle mit voller Wucht Österreich! Eine Hiobsbotschaft für Ältere, Menschen mit Kreislaufbeschwerden und alle, die es lieber kühl mögen.

Gehörst du zu jenen, die dringend eine Abkühlung brauchen? Dann zeig uns doch deine Geheimtipps im Kampf gegen die Hitze! Vom Sprung ins Wasser bis zum eiskalten Cocktail – knipse deinen Hitze-Tipp und schick dein Foto an community@heute.at oder teile es per App. Bei Abdruck in der Zeitung bedanken wir uns mit 50 Euro!

(cty)