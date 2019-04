Wiener transportiert mit Smart Holzstangen

Da soll noch einer sagen, dass in einen Smart nichts hinein passt! Ein Wiener bewies am Freitag in Wien-Favoriten nämlich genau das Gegenteil. Er machte das Dach von seinem Smart Cabrio auf und steckte einfach etwa 2,5 Meter lange Holzstangen in den Innenraum des kleinen Stadtflitzers.

"Heute"-Leser Abdullah drückte im richtigen Moment den Kamera-Auslöser auf seinem Smartphone: "Ich habe den 'Osterhasen' gesehen! Er fuhr von einem Baugeschäft hinaus und hatte zwei Ohren aus Holzplatten." Tatsächlich ähneln die herausstehenden Stangen auf dem Foto zwei Hasenohren.

(zdz)