Kleiner Chip simuliert Surround-System im Ohr

Creative Technology hat mit einer seiner Demonstrationen auf der CES 2019 mächtig für Wellen gesorgt. Allerdings nicht mit einem besonders großen, gebogenen Fernseher, sondern mit einem kleinen, unscheinbaren Dongle. Die "Super X-Fi"-Technologie soll "Holographie für die Ohren" ermöglichen.

Im Konkreten wird mit einem eigens entwickelten Chips und komplexen Algorithmen das gleiche räumliche Erlebnis in einem Kopfhörer wie in einem High-End-Multi-Lautsprechersystem erzeugt. Dazu werden per Smartphone-App Kopf und Ohren erfasst, um für jeden Benutzer maßgeschneiderte Audiosignale zu erzeugen.

SXFI AMP

Dafür sind nicht einmal Kopfhörer von Creative erforderlich. Denn der SXFI AMP Kopfhörerverstärker wird einfach zwischen Gerät und Kopfhörer gesteckt, um die Audiosignale anzupassen – kompatibel mit Android-Handys, Windows-PC, macOS, PlayStation 4 und Nintendo Switch. iOS wird nicht unterstützt. Der SXFI AMP ist ab dem 25. Jänner zum Preis von 149,99 Euro verfügbar. Derzeit gibt es zum Kauf die Aurvana SE Kopfhörer im Wert von 99,99 Euro gratis dazu.

SXFI AIR C

Doch Creative bietet auch Kopfhörer mit integrierter "Super X-Fi"-Technologie an. Am 31. Jänner erscheint das SXFI AIR C USB-Headset mit ClearComms-Mikrofon, 50-mm-Treiber und einem anpassbaren RGB-Lichtring. Kostenpunkt: 129,99 Euro, kompatibel mit den gleichen Geräten wie der SXFI AMP.

SXFI AIR

iOS-User müssen etwas tiefer in die Tasche greifen – und warten. Denn erst am 18. Februar folgt das SXFI AIR Headset, das sowohl über Bluetooth als auch USB verbunden werden kann. Zusätzlich zu den Features des günstigeren Produkts bietet das Premium-Modell einen SD-Kartenschlitz, der es zum MP3-Player macht, und Touch-Steuerung.

Große Ambitionen

Creative hat bereits den Einstieg in den OEM-Markt angekündigt. Das heißt, dass die "Super X-Fi"-Technologie künftig auch in Produkten anderer Hersteller verbaut werden soll.

"Dies wird eine aufregende neue Phase für uns sein, da der OEM-Markt möglicherweise hunderte Male größer ist als der Markt für Super X-Fi-Produkte von Creative ", so Sim Wong Hoo, CEO von Creative.

