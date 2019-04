Tochter tot – Mutter will Insta-Sperre für Mobber

Es war der 28. August 2017: Als Mutter N. P. um 17.30 Uhr nach Hause kam, hatte sich ihre Tochter Céline das Leben genommen. Zuvor war die Spreitenbacherin (Bezirk Baden im Schweizer Kanton Aargau) in den sozialen Netzwerken übel gemobbt worden. Für die Justiz ist der Fall inzwischen abgeschlossen. Zwei Jugendliche aus Dietikon wurden wegen Nötigung beziehungsweise versuchter Drohung und Beschimpfung verurteilt. Sie müssen laut der "Schweiz am Wochenende" einen gemeinnützigen Arbeitseinsatz von wenigen Tagen leisten. Einen Zusammenhang zwischen dem Suizid und dem Mobbing sah die Jugendanwaltschaft nicht.

Seit dem Tod von Céline ist für ihre Eltern nichts mehr, wie es einmal mehr. Unbegreiflich wird der Tod ihrer Tochter für sie bleiben. "Sie war fröhlich, keine Außenseiterin, hat getanzt", sagt Mutter N. P.. "Sie war überall top. In der Bezirksschule hatte sie einen Schnitt von 5,2." Das zeige, dass Cybermobbing jeden treffen könne.



Auf Célines Instagram-Account postet die Familie jetzt Fotos aus Kindertagen, Videos, auf denen Céline ausgelassen singt und tanzt. Unter dem Hashtag #célinesvoice wird gegen Cybermobbing aufgerufen. In Erinnerung an Céline fotografieren Freunde und Angehörige Célines Beerdigungskärtchen an verschiedenen Orten oder tragen es unter der Handyhülle. Der Zuspruch im Netz sowie das private Umfeld geben den Eltern die Kraft, mit dem Fall an die Öffentlichkeit zu gehen. "Auf Célines Insta-Seite kann man sehen, was man uns genommen hat", sagt der Vater.

Tragischer Tod



Der Suizid von Céline (13) erschütterte die Schweiz. Die Bez-Schülerin verliebte sich in einen Buben aus Dietikon, mit dem sie eine On-off-Beziehung führte. Er gelangte in Besitz eines freizügigen Selfies, das er an seine eifersüchtige Ex-Freundin weiterleitete, die Céline ebenfalls kannte. Die Ex verbreitete das Foto eine Woche vor dem Suizid via Snapchat, während der Angehimmelte Céline nötigte, weitere Fotos zu schicken. Dutzende Jugendliche mischten sich via Social Media in den Streit ein und stellten Céline bloß. Und an einem Fest in Baden wurde Céline von der Ex ihrer Affäre bloßgestellt. Tags darauf war die 13-Jährige tot.