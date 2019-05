Jahresvorrat Hunde- oder Katzenfutter zu gewinnen

"HeuteTierisch": Neuer Tierkanal bei Heute.at

DIE Infoquelle rund um's Tier

"HeuteTierisch" - hier stehen die Tiere im Mittelpunkt! Das Portal bietet alles, was das Herz eines jeden Tierliebhabers begehrt: Ratgebertipps, Tiervideos, Spiele, Wissensbeiträge und News aus der Tierwelt, exklusive Rubriken, wie etwa ein Tageshoroskop für Hund und Katze, das "Tierpfleger-Tagebuch" aus Schönbrunn oder den täglichen Ratgeber "Frag den Tiergeber".

Natürlich sind auch unsere Leserinnen und Leser mit ihren eigenen Inhalten herzlich willkommen: Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre besten Tiergeschichten sowie Fotos und Videos!

Alles über "HeuteTierisch" gibt es hier: tierisch.heute.at

Gewinnspiel zum Start von "HeuteTierisch"

Zum Start des neuen Portals verlosen wir gemeinsam mit FRESSNAPF, der größten Fachhandelskette für Tiernahrung und -zubehör in Europa, Preise, die das Herz eines jeden Tierliebhabers höher schlagen lassen! Von 02. Mai bis 23. Mai 2019 gibt es jeweils eine Jahresration Hunde- bzw. Katzenfutter zu gewinnen!

So funktioniert das Gewinnspiel: In der Dia-Show "Hund & Katze" befindet sich ein Bild, das WEDER einen Hund NOCH eine Katze zeigt. Tragen Sie die richtige BILDNUMMER in das dafür vorgesehene Feld ein, wählen Sie Ihren Wunschpreis, füllen Sie alle weiteren Formularfelder aus und klicken Sie auf "Senden". Viel Glück!

Dia-Show "Hund & Katze"

Hund & Katze

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Donnerstag, 23. Mai 2019, 10:00 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(ib)