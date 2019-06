2 Österreicher bei Pfingst-Party in Lignano verletzt

Bei der mittlerweile traditionellen Pfingstparty in Lignano sind heuer bisher zwei österreichische Urlauber verletzt worden. Einer von ihnen stürzte von einem Hoteldach, der andere wurde im Zuge einer Auseinandersetzung das Opfer von körperlicher Gewalt.

Ein Österreicher wurde bereits in der Nacht auf Samstag verletzt, als er vom Dach eines Hotels gestürzt war. Das Dach brach unter der Last seines Gewichts zusammen. Weil der Mann nach der Versorgung durch Notärzte flüchtete, konnte seine Identität nicht festgestellt werden.

Bei Schlägerei verletzt

Ebenfalls verletzt wurde am Samstag ein 22-jähriger Villacher, der Opfer eines Faustschlags wurde. Zu der Rauferei kam es, weil zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander geraten waren. Der Schlag war so heftig, dass der Mann zu Sturz kam und sich dabei am Kopf verletzte.

Das Opfer wurde ins Krankenhaus von Udine eingeliefert und musste stationär aufgenommen werden. Gegenüber der APA vermeldete das Krankenhaus, dass der Zustand des Villachers nicht kritisch sei. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

