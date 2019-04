Frauenleiche beim Wörthersee gefunden

Schrecklicher Fund am Wörthersee: Bei Sallach in der Nähe von Pörtschach ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Identität der Toten ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hält sich mit Informationen bedeckt. "Auch über die Todesursache gibt es noch keine Klarheit", so ein Polizeisprecher. Die gerichtsmedizinische Untersuchung wird erst am Montag durchgeführt werden.

Möglicherweise handelt es sich um jene Frau, die seit einem Unfall am 10. Februar auf der Südautobahn auf Höhe Sallach spurlos verschwunden ist. Die Frau ließ damals Handtasche und all ihre Dokumente in dem schwer beschädigten Auto zurück.



(hos)