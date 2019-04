Schülerin gefesselt – Video ins Netz gestellt

Ein Fall von Mobbing hat sich am Mittwoch an einer Schule im Bezirk Völkermarkt zugetragen: Am Mittwoch um 13 Uhr sollen zwei Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren eine 15-jährige Mitschülerin mit einem Klebeband gegen deren Willen an einen Stuhl gefesselt haben.

Umfrage Mobbing an Schulen - wird es immer ärger? Ganz klar Ja. Es wird immer schlimmer.

Ja, es geht recht arg zu.

Ich glaube, es ist nicht schlimmer als früher.

Ich denke, es ist sogar besser als früher.

Ich weiß es nicht.

Vier weitere Klassenkameraden schauten zu, machten mit ihren Handy Fotos davon und nahmen Videos auf. Das Material stellten sie anschließend über eine Social Media Plattform ins Netz.

Eine Freundin wollte dem Opfer zu Hilfe eilen, wurde von den anderen anwesenden Jugendlichen aber zurückgedrängt.

Schüler angezeigt

Alle Beteiligten blieben unverletzt. "Die Schüler werden auf freiem Fuße angezeigt", teilt die zuständige Polizeiinspektion Völkermarkt mit. Ihnen wird Nötigung und Freiheitsentziehung zur Last gelegt.

