Perchtenlauf endete für viele Besucher im Spital

Wie erst jetzt bekannt wurde, endete ein Perchtenlauf, der am Samstag in der Gemeinde Rennweg am Katschberg (Bezirk Spittal an der Drau) stattgefunden hat, mit einigen Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Hier die Zusammenfassung:

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr: Eine Gruppe von Perchten aus dem Bezirk Villach besuchte ein Lokal, verschüttete dort mehrere Getränke und beschmierte mit einer mitgebrachten Schuhcreme die Sitzbänke, wodurch diese beschädigt wurden. Laut Polizei entstand für den Wirten dadurch ein Schaden in der Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Perchten konnten aufgrund von Zeugenaussagen ausgeforscht werden.

Gegen 21 Uhr kam es zum nächsten Zwischenfall: Ein 18-Jähriger wollte einen handgreiflichen Streit zwischen mehreren Perchten schlichten, dabei geriet er allerdings selbst zwischen die Fronten. Ein 24-Jähriger verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Kiefers.

Knapp eine Stunde später, gegen 22.10 Uhr, kam es in einem Festzelt zu einer Schlägerei zwischen Mitgliedern verschiedener Perchtengruppen: Dabei wurde ein unbeteiligter 25-jähriger aus dem Bezirk Spittal angerempelt, wodurch er aus dem Gleichgewicht geraten ist und überknöchelte. Der junge Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert und stationär aufgenommen.

Nur 15 Minuten später musste die Rettung erneut ausrücken: Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Spittal wollte einen Streit zweier Perchten schlichten. Dabei wurde ihm von einem Unbekannten ein Faustschlag ins Gesicht verpasst. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert.

Um 23.50 Uhr mussten gleich zwei Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden: Einer 31-jährigen Villacherin wurde in einem Festzelt von einem Unbekannten ein Faustschlag verpasst, nachdem sie einem Bekannten bei einem Streit helfen wollte. Kurze Zeit später sind jener Unbekannte und der 37-jährige Partner der Verletzten vor dem Zelt im Freien in eine Auseinandersetzung geraten. Dabei wurde auch der Lebensgefährte im Gesicht verletzt. Das Paar wurde von der Rettung in Spital eingeliefert. Die polizeilichen Ermittlungen zum Angreifer laufen noch.

Dutzende Anzeigen

Abgesehen von den vielen Anzeigen wegen Körperverletzung, musste sich die Polizei auch mit einem anderen Problem herumschlagen: Denn während sich die Beamten mit den obigen Fällen beschäftigten, haben unbekannte Teilnehmer des Perchtenlaufs die hintere Nummertafel eines Einsatzfahrzeugs geklaut.

"Sämtliche strafrechtliche Sachverhalte werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht", heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Zusätzlich zu den schon genannten Straftaten, wurden auch einige Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigte wegen Alkoholmissbrauchs angezeigt.

