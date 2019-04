In Salzburg und Kärnten liegt schon wieder Schnee

In der Nacht auf Sonntag hat der Winter im Lungau in Salzburg ein kräftiges Lebenszeichen von sich geschickt. Am Katschberg gab es nämlich eine jede Menge Schnee.

Sehr zur Freude und Überraschung der Bewohner, die wieder die Schneeschaufel aus dem Keller holen und die Autos von der weißen Decke befreien mussten.

Schuld an den Schneemassen in Teilen von Österreich ist aktuell ein Italientief, das neben viel Regen auch Neuschnee im Gepäck hat - "Heute.at" berichtete.

Und auch in Ober- und Mittelkärnten ist der Winter zurückgekehrt. Mehrere Straßen, darunter die Wurzenpass Straße (B109), die Weissensee Straße (B87) oder die Nassfeld Straße (B90) waren von Schnee bedeckt. In einigen Gebiten herrschte sogar Schneebruchgefahr.



Quelle: wetter.tv

Die nächsten Tagen dürften laut Wetterexperten winterlich bleiben. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1.000 Metern, steigt aber dann auch wieder deutlich an.

Montag

Am Montag dominieren von Beginn an die Wolken und vor allem in der ersten Tageshälfte fällt gelegentlich ein wenig Regen. Ab dem Nachmittag bleibt es überwiegend trocken, die Wolken lockern aber kaum auf. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus Nordwest und die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad.

Dienstag

Am Dienstag dominieren die Wolken, zunächst bleibt es bis auf ein paar Tropfen im Wienerwald aber weitgehend trocken. Im Laufe der zweiten Tageshälfte ziehen dann Regenschauer durch. Bei lebhaftem bis kräftigem Westwind steigen die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad.

Mittwoch

Am Mittwoch halten sich in der Früh noch einige kompakte Wolken. Am Vormittag lockern diese aber rasch auf, nachfolgend stellt sich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein. Der Wind weht lebhaft aus Nordwest, die Temperaturen legen wieder deutlich zu und erreichen 17 bis 19 Grad.

Donnerstag

Der Donnerstag bringt aus heutiger Sicht einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Im Tagesverlauf steigt sie Schauerneigung ausgehend vom Wienerwald leicht an. Der Wind weht teils lebhaft aus West und die Temperaturen steigen auf 19 bis 21 Grad.

