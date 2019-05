Erster Hitzetag 30. Mai 2019 09:41; Akt: 30.05.2019 10:23 Print

Am Wochenende knacken wir die 30-Grad-Marke

Endlich ist es soweit! Am kommenden Wochenende wird es in Österreich so richtig heiß. Erstmals in diesem Jahr fällt die 30-Grad-Marke.