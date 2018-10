Tradition & Geselligkeit 31. Oktober 2018 00:27; Akt: 31.10.2018 16:32 Print

Beliebte Volksfeste und Wiesn in Österreich 2019

Volksfeste gibt es in Österreich sehr viele. Auch 2019 finden in Österreich zahlreiche beliebte Volksfeste und Wiesn statt. Die Volksfeste und Wiesn in Österreich haben eine zeitlose Tradition, gepflegtes Brauchtum und bieten Geselligkeit.