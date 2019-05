Nach Großbrand in Wien-Simmering 14. Mai 2019 05:31; Akt: 14.05.2019 06:30 Print

Bewohner müssen ein Jahr in Notquartiere

von C. Oistric - Nach dem Höllenfeuer in Wien-Simmering fand am Montag eine Hausversammlung in der Kirche statt. Doch nur für wenige Bewohner gab es barmherzige Neuigkeiten.