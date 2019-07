Großfahndung nach Russenspion in Österreich

Er soll für den russischen Militärgeheimdienst GRU gearbeitet haben. Der 65-Jährige steht unter dem dringenden Verdacht, zum Nachteil der Republik Österreich geheime Aktivitäten des russischen Militärgeheimdienstes betrieben zu haben.

Konkret geht es um den Verrat von Staatsgeheimnissen und die vorsätzliche Preisgabe eines militärischen Geheimnisses.

Internationaler Haftbefehl

Zaytsev ist Russe und wurde in Moskau geboren. Die Fahndung wurde am Dienstag von der Staatsanwaltschaft Salzburg hinausgegeben und auch vom Innenministerium bestätigt. Über die Ermittlungen wollte die Polizei keine Angaben machen. Es gibt jedoch einen internationalen Haftbefehl.

Der Fall dürfte mit einem aktuellen Spionagefall in Salzburg zusammenhängen. Der pensionierte Bundesheer-Oberst Martin M. sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft in Salzburg. Ihm wird vorgeworfen von 1992 bis Herbst 2018 für den russischen Militärgeheimdienst GRU illegal Informationen beschafft zu haben. Der Verdächtige schwieg bisher zu den Hintergründen.

(red)