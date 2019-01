Bluttat 17. Januar 2019 05:30; Akt: 17.01.2019 07:56 Print

"Tut mir leid, dass ich die Falsche erwischt habe“

von C. Oistric - Er zeigt offenbar gerne, was er hat: Fitness-Freak Eyob E. gestand im Polizei-Verhör die Bluttat an seiner eigenen Schwester. Beim Verhör zeigte er im offenen Tatortanzug sein Sixpack und duzte den Ermittler.