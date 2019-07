Achtung, hier schüttet es jetzt wie aus Kübeln

Das Tief namens Quinctilius hat ergiebigen Regen im Gepäck. Den ganzen Tag über gab es bereits zahlreiche, zum Teil gewittrige Schauer. Stellenweise haben sich auch Gewitter gebildet.

Aktuell und bis zum Abend warnt die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) vor gewittrigem Starkregen, der sich vor allem im Norden des Landes noch verstärkt.

"Zu den gefallenen Regenmengen sind in den nächsten 3 Stunden weitere 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter zu erwarten", warnt die UWZ am Freitag gegen 16 Uhr.

Hier gilt Warnstufe ROT:

In fast ganz Oberösterreich, großen Teilen Niederösterreichs (etwa in Scheibbs, Amstetten, Mistelbach und Hollabrunn) als auch in der nördlichen Steiermark (Liezen, Bruck-Mürzzuschlag) gilt Warnstufe Rot für Gewitter mit Starkregen und Hagel.



In diesen Regionen warnt die UWZ vor Gewittern mit Starkregen und Hagel. (Bild: UWZ)

Überflutungen möglich

An Bächen und kleinen Flüssen besteht die Gefahr von großflächigen Überflutungen. Seen könnten über die Ufer treten und bei länger andauernden Regenfällen steigt auch an größeren Flüssen die Hochwassergefahr. Außerdem sind Erdrutsche und Murenabgänge möglich.

Fahren Sie vorsichtig: Im Straßen- und Schienenverkehr sind Beeinträchtigungen möglich. Unterführungen können volllaufen, die Gefahr von Aquaplaning besteht und bei Starkregen kann es zu iteils erhebliche Sichtbehinderungen kommen.

In Hochwasserregionen können Keller und Straßen überflutet und unbefestigte Wege können unbefahrbar werden. (Anmerkung: Es handelt sich hierbei um mögliche Auswirkungen, die von Wetterlage zu Wetterlage variieren können.)

Von der UWZ empfohlene Schutzmaßnahmen:

>>> Achten Sie darauf, ob Wasser in Ihren Keller eindringt und bringen Sie gegebenenfalls Gegenstände in Sicherheit.

>>> Stellen Sie sich auf Verspätungen von Bus und Bahn ein.

>>> Parken Sie Ihr Auto nicht in überschwemmungsgefährdeten Regionen.

>>> Bei Autofahrten: stellen Sie sich auf Umleitungen aufgrund von Absperrungen ein; fahren Sie vorsichtig und seien Sie gefasst auf mögliche Behinderungen auf der Straße (Muren, Geröll, Pfützen, etc.).

>>> Bei Aquaplaning-Gefahr Lenkrad fest umgreifen und keine plötzlichen Beschleunigungs- und Bremsmanöver.

>>> Achten Sie auf Warnungen der Hochwassermeldezentralen.

>>> Halten Sie Dachrinnen und Gullis möglichst von Laub und Geäst frei.

>>> Schalten Sie nass gewordene Elektrogeräte nicht an; wenn sie eingeschaltet sind, nicht berühren.

Wetter KW 28: Hitze vorbei, max. 25 Grad

Nass-kaltes Wochenende

Wagen wir einen Ausblick: Auch am Samstag bleibt es laut UWZ unbeständig mit einigen, teils gewittrigen Schauern. Länger regnen kann es entlang der Alpennordseite zwischen dem Bregenzerwald und der Eisenwurzen. Die meisten Sonnenstunden gibt es südlich der Alpen, im Tagesverlauf bilden sich aber auch hier ein paar Schauer und einzelne Gewitter.

Am Sonntag müssen vom Bregenzerwald bis zum Waldviertel lokale Gewitter eingeplant werden, trocken bleibt es im Süden und Südosten. Dazu weht lebhafter Nord- bis Nordwestwind. Auf ein Comeback des (Hoch)Sommers müssen wir noch warten – Details hier >>>

