City-Schießerei 15. April 2019 05:31; Akt: 14.04.2019 21:52

Kein Mordprozess für den "dritten Mann"

von C. Oistric - Jetzt ist es fix: Nach dem Mafia-Attentat in der Wiener City hat die Polizei die Mordermittlungem gegen den "dritten Mann" aus Mangel an Beweisen eingestellt. Er soll die Opfer in den Hinterhalt gelockt haben.