Langes Wochenende – das sind die Stau-Hotspots

Viele Österreicher nutzen das verlängerte Wochenende zum Feiertag am Donnerstag (30.5.) für einen Kurzurlaub. Zur Hinreise am Mittwoch und Donnerstag und vor allem am Rückreisetag, dem Sonntag, ist somit mit viel Verkehr zu rechnen.

Autofahrer werden auf den klassischen Reiserouten viel Geduld brauchen und sollten laut Asfinag genügend Zeit für die Rückreise einplanen.

Die Reise-Hotspots

A 8 Innkreis Autobahn

A 10 Tauern Autobahn

A 9 Pyhrn Autobahn

Brenner (A 12 Inntal und A 13 Brenner Autobahn)

Auf der West-Ost Strecke



A 1 West Autobahn

A 4 Ost Autobahn

A 21 Wiener Außenring Autobahn

S 1 Außenring Schnellstraße, Richtung Ungarn

Geplante Lkw-Blockabfertigung in Tirol

Auf der A 12 Inntal Autobahn wird es am Donnerstag eine Blockabfertigung für einreisende Lkw (300 Lkw pro Stunde) im Bereich Grenze Kufstein/Kiefersfelden geben. Mit Verzögerungen für Schwerfahrzeuge ist zu rechnen.

GTI-Treffen in Kärnten

In Kärnten findet rund um den Feiertag von Mittwoch bis Sonntag in Maria Wörth und Reifnitz am Wörthersee das alljährliche GTI-Treffen statt. Speziell an den An- und Abreisetagen ist mit viel Verkehr im Zulauf zum Veranstaltungsort zu rechnen. Neuralgischer Punkt mit hoher Staugefahr ist die A 2 Süd Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Velden.

Fahrstreifensanierung beim Grenzübergang Walserberg

Mit Sonntag beginnt die Asfinag die Sanierung des rechten Fahrstreifens in Richtung Deutschland zwischen dem Knoten Salzburg (A 1 West-/A 10 Tauern Autobahn) und dem Grenzübergang Walserberg. Die Fertigstellung ist für 22. Juni geplant.

Diese Arbeiten erfolgen in zwei Abschnitten: von Sonntag (2.6.) bis Samstag (8.6.) und von Sonntag (16.6.) bis Samstag (22.6.) ist jeweils nur die Überholspur befahrbar.

Arlbergtunnel: Einsatzkräfte üben den Ernstfall

Am Montag (3.6.) findet im Arlbergtunnel auf der S 16 Arlberg Schnellstraße eine Großübung der Einsatzkräfte statt. Der Tunnel wird dafür ab 18 Uhr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Arlbergpass. Voraussichtlich um 23 Uhr wird der Tunnel wieder für den Verkehr geöffnet.

(ek)