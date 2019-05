Rund 45.000 Schüler und Schülerinnen legen heuer die Zentralmatura ab. Gestartet wird mit den Klausuren in den Minderheitensprachen Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch sowie in Spanisch. Danach folgen die Klausuren in Deutsch (7. Mai), Mathematik (8.), Französisch (9.), Englisch (10.), Latein bzw. Griechisch (jeweils 13.) und Italienisch (14.).

Umfrage Waren Sie in der Schule eher der Sprachen- oder Mathematik-Typ? Eindeutig Sprachen. Zahlen verwirren mich

Mit Zahlen kann ich umgehen, mit Grammatik und langen Aufsätzen eher weniger

Mir lag/liegt beides

Eher der Werken-/Turnen-Typ ;-)

Würden Sie die Matura bestehen? Machen Sie den Test! Wir haben für Sie einige Beispiele aus dem Schuljahr 2017/18 zusammengetragen.

Denn nach den jeweiligen Prüfungen landen die Matura-Aufgaben im Internet – ganz offiziell und legal auf einer Website des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

So schnitten die Maturanten letztes Jahr ab

Wie die Maturanten beim Sommertermin 2018 abgeschnitten haben, lesen Sie hier ausführlich.

Die Zahl der abgelegten Reifeprüfungen ist in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. 1970 legten in ganz Österreich gerade einmal 16.000 Menschen die Prüfung ab, seit 2010 sind es jeweils über 42.000.





