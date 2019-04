Auf diesen Strecken staut es zu Ostern

Die zweite Runde des Reiseverkehrs wird laut ARBÖ bereits am Gründonnerstag (18.4.) ab den Nachmittagsstunden eingeläutet.

Im Gegensatz zu Österreich ist der Karfreitag bei unseren Nachbarn in Deutschland ein landesweiter Feiertag. Zusätzlich beginnen in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen die Osterferien. Die freien Tage nutzen für gewöhnlich viele aus dem Norden für einen Kurzurlaub in den noch geöffneten Skigebieten oder am Mittelmeer.

"Daher sind Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten im Osten und Westen sowie den Stadtausfahrten der Großstädte so gut wie sicher", so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Die wahrscheinlichsten Staustrecken zusammengefasst:

Inntalautobahn (A12) in den Großräumen Kufstein und Innsbruck

Mühlkreisautobahn (A7) in Linz

Pyhrnautobahn (A9) zwischen Gratkorn und Wildon sowie vor dem Gleinalmtunnel

Ostautobahn (A4), zwischen Wien und Bruck/Leitha

Südautobahn (A2), in den Großräumen Graz und Wien

Westautobahn (A1), zwischen Wien und Sankt Pölten sowie im Großraum Salzburg und rund um Linz

Umfahrung Ebelsberg, Untere Donaulände und andere Stadtausfahrten aus Linz

Münchner Bundesstraße, Vogelweiderstraße, Sterneckstraße und andere Stadtausfahrten aus Salzburg

Altmannsdorfer Straße, Triester Straße, Westausfahrt und andere Stadtausfahrten aus Wien

Auch am Freitag wird auf den genannten Strecken Geduld gefragt sein, wenn auch vermutlich etwas weniger als am Vortag. Am Samstag und Sonntag sollte es auf den Straßen eher ruhig verlaufen.

Dichter Rückreiseverkehr

Die dritte Reisewelle rollt am Ostermontag heran, wenn alle die Rückreise antreten. Staustrecken hier sind je nach Wetterverlauf ab dem frühen oder späteren Nachmittag die Stadteinfahrten in die Landeshauptstädte und die Transitrouten.

Aber auch an den Grenzen zu Deutschland, hier vor allem am Walserberg auf der Westautobahn (A1), Kufstein/Kiefersfelden auf der Inntalautobahn (A12) und Suben auf der Innkreisautobahn (A8) sollten Reisende wesentlich mehr Zeit einplanen.

Ein ausreichendes Zeitpolster bei der Einreise nach Österreich wird vor der Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom in Ungarn sowie Spielfeld/Sentilj aus Slowenien eine gute Idee sein.

