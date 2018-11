Statt kälter wird es jetzt noch wärmer

Der Samstag bringt im nördlichen Flachland Nebel oder Hochnebel, der sich bei teils lebhaftem Südostwind im Tagesverlauf nur stellenweise auflöst. In den Alpen sowie südlich davon überwiegt abseits lokaler Frühnebelfelder der Sonnenschein, lediglich in Unterkärnten und in der Südsteiermark bleibt es etwas länger trüb. Im Bergland weht in den typischen Tallagen lebhafter bis kräftiger Südföhn. Die Temperaturen liegen von Ost nach West zwischen 8 und 19 Grad mit den höchsten Werten in Vorarlberg.

Umfrage Wie mögen Sie das Wetter am liebsten? Sonnig und warm. 34 % 34 % Kühl und nass. 7 % 7 % Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein. 43 % 43 % Am liebsten sind mir Minusgrade. 6 % 6 % Ab 30 Grad ist es perfekt. 10 % 10 % Insgesamt 26314 Teilnehmer

Am Sonntag ziehen im Westen von der Früh weg dichte Wolken durch und auch im Rest des Landes hält sich zu Beginn verbreitet Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf lockert es aber fast überall allmählich auf und am Nachmittag zeigt sich oft die Sonne. Lediglich im östlichen Flachland, in Osttirol und Oberkärnten bleibt es länger trüb. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig aus Süd bis Südost, dazu werden 10 bis 19 Grad erreicht.

Weiter überdurchschnittlich warm

Der Montag verläuft im Bergland bei harmlosen Wolken verbreitet sonnig. Im Donauraum, im östlichen Flachland sowie in den Beckenlagen des Süden hält sich hingegen wieder zäher Nebel oder Hochnebel. Vor allem im Wald- und Weinviertel bleibt es ganztags trüb. Im Westen frischt kräftiger Südföhn auf, je nach Nebel und Föhn liegen die Höchstwerte zwischen 9 und 20 Grad.

Am Dienstag scheint nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder im Westen oft die Sonne, lediglich ein paar Schleierwolken trüben tagsüber den Himmel. Im nördlichen- und östlichen Flachland hält sich hingegen zäher Hochnebel, nur am Nachmittag sind ein paar Auflockerungen möglich. Der Wind dreht im Tagesverlauf auf West, dazu bleiben die Temperaturen mit 10 bis 18 Grad weiterhin auf überdurchschnittlichem Niveau.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)